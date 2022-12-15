Как сообщает Politeka.net со ссылкой на Службу розыска детей, произошло в начале октября. И не в первый раз.

«Ребенок без разрешения врачей ушел из специализированного медицинского учреждения в Подольском районе и где он может находиться сейчас никто не знает, поэтому ваша помощь крайне важна», - говорится в сообщении.

По словам правоохранителей, ребенок может появиться на улице и вообще в любом месте Украины.

Либерти выглядит на свои 17 лет, рост примерно 165 сантиметров, девушка худощавая, имеет длинные русые волосы.

В день исчезновения была одета именно так, как на фото. То есть, в черные спортивные штаны с белой надписью на левой ноге, черную спортивную кофту и темную куртку с розовой подкладкой.

История девочки очень непростая и в то же время уже достаточно известная, ведь Либерти Боднар находилась в розыске более полутора лет. Впервые она исчезла в столице еще в январе 2020 года, тогда ей было 15 лет.

«У нее очень интересное имя, Либерти. Поэтому она иногда может называть себя Лика, Анжелика, иногда может менять свое имя», – рассказала психолог центра соц.-психологической реабилитации №1 города Киева Татьяна Маркелова.

В этот центр попадают дети, у которых сложные жизненные обстоятельства или же сами дети нуждаются в помощи. Именно так и с Либерти, девочка впервые попала в специальный центр еще в октябре 19-го года. Но уже через несколько месяцев сбежала.

«Ребенок у нас находился еще непродолжительное время, работа с ним только началась, но уже было много положительных изменений. То есть она стала более открытой, стала общаться с окружающими взрослыми, постепенно начинала общаться с детьми», - рассказала Маркелова.

Либерти в контакте с другими детьми выборочная и держится уединенно, говорит психолог. А вот со взрослыми Либерти легко идет на контакт. Она может не только общаться, но и просить помощи.

«Очень быстро может обращаться за помощью к взрослым окружающим людям. Будь то женщина или мужчина. Поэтому очень важно, если к кому обратится эта девочка, чтобы позвонили или в полицию или в «Магнолию», потому что этой девочке действительно нужна помощь», - рассказала психолог.

Еще тогда, осенью 2019-го года Либерти попала в центр из-за серьезных проблем и ей потребовался особый уход.

После побега поиски ребенка продолжались более полутора лет и только летом 2022-го удалось разыскать. Девушка снова оказалась в специализированном медицинском заведении. Снова провела там три месяца и снова убежала.

«Девочка в общении с окружающими ведет себя как обычный подросток. Поэтому невозможно догадаться, что у нее есть какое-то заболевание», - уверяет Маркелова.

У Либерте есть мама и бабушка, также проживающие в столице. Где может находиться ребенок, они тоже не знают.

Напомним, ранее стало известно о гибели двух мальчиков, которых искали более двух недель.

Также сообщалось о гибели молодых людей - их тела обнаружили в постели в квартире.

Кроме того, сообщалось, что родители потеряли обоих сыновей с разницей в несколько месяцев.