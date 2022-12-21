Правоохранители устанавливают место нахождения Виктории Гринчишиной, жительницы г. Звягеля, 2009 года рождения.

Об этом сообщает полиция Житомирской области.

По словам родных девушки, 20 декабря она ушла из дома в школу, однако в учебном заведении так и не появилась и перестала выходить на связь. В настоящее время ее местонахождение неизвестно.

Ее приметы: рост около 157 см, худощавого телосложения, волосы черные. В момент исчезновения была одета в длинную куртку, брюки, ботинки черного цвета и очки.

При себе была рюкзак черного цвета и ноутбук. Уважаемые граждане, если вы владеете любой информацией о возможном местонахождении Виктории Гринчишиной, сообщите по телефонам: 0 (67) 417 91 54, 0 (93) 462 99 16 или 102.

Напомним, в "Нафтогазе" сообщили важную новость о платежках.

Также сообщалось, что в ДТЭК рассказали, куда обращаться, если свет забыли включить.

Кроме того, сообщалось, что будет с мобильной связью и телевидением в случае полного блекаута.