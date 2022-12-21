Херсонский журналист Константин Рыженко сообщил, что на него было совершено покушение в Киеве.

Об этом Рыженко написал в телеграмме.

Журналист отметил: "Вчера вечером из-за невероятных пробок поехал на метро на полигон (я занимаюсь со знакомыми силовиками, потому что как показывает время, сейчас нужно иметь соответствующую подготовку).

Чтобы не везти в руках броник, в котором занимаюсь, надел его на себя. Когда возвращался решил зайти в аптеку, потому что у меня еще немного простуды.

В самом темном углу улицы неподалеку от перекрестка у аптеки ко мне быстро приблизился мужчина и произвел два выстрела в область грудной клетки. После чего я упал, а мужчина быстро побежал в направлении Овручской.

Пока у меня ушиб ребер и мягких тканей, жизни уже ничего не угрожает".

Он отметил, что "по рекомендации своего куратора написал заявление в СБУ. (Поскольку я тайно еще со времен оккупации сотрудничал с ними, мне была предоставлена ​​рекомендация написать заявление именно в СБУ.) Сейчас ведется следствие".

Также, за его "следствие ищет свидетелей".

Журналист отметил, что его "спасло то, что лень было нести броник в руках, а также спасло что он был хорошего качества".

По мнению Рыженко, причинами этого покушения могли быть как его профессиональная деятельность также возможный и "русский след".

Напомним, в "Нафтогазе" сообщили важную новость о платежках.

Также сообщалось, что в ДТЭК рассказали, куда обращаться, если свет забыли включить.

Кроме того, сообщалось, что будет с мобильной связью и телевидением в случае полного блекаута.