В озере в парке Ореховая роща обнаружили тело молодой девушки. Инцидент произошел в понедельник, 19 декабря, однако о смерти юноши стало известно только через несколько дней .

В пресс-службе полиции ZAXID.NET подтвердили информацию об утоплении 17-летней львовянки, уточнив, что следствие по этому делу уже ведется.

19 декабря, около 14:30 в озере парка Ореховая роща на ул. Владимира Великого, «моржевал» львовянин. Именно он наткнулся в озере на тело молодой девушки. Мужчина сразу вызвал на место спасателей, однако уже было поздно. Приехавшие на вызов медики лишь констатировали смерть девушки.

«Признаков насильственной смерти на теле девушки не обнаружено. Ведется следствие», – добавили в пресс-службе полиции.

Утопленницей оказалась львовянка, 2004 года рождения. Девушке еще не исполнилось 18 лет, полиция ведет следствие и рассматривает версию самоубийства.

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