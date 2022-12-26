Маленькую Анастасию Толстокорову и ее родителей разыскивают уже девять месяцев.
Настя жила вместе с родителями в Мариуполе на улице Зелинского.
В ночь на двенадцатое марта в их многоэтажку попало несколько снарядов и с тех пор о семье Толстокоровых ничего не известно.
«У нас не было связи где-то со второго марта. Поэтому мы ходили домой к ним в гости. Восьмого марта их видела в последний раз. А отец ходил к ним 10 марта. Одиннадцатого марта они ходили к родителям мужа, они тоже рядом там жили», - рассказала тетя маленькой Насти и ее крестная мать Нина «Службе розыска детей» .
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Она также жила в Мариуполе, совсем недалеко от своей племянницы.
В ночь на 12 марта район, где жила семья Толстокоровых начали массово обстреливать, примерно в четыре утра один из снарядов попал в многоэтажку, в которой жила Настя с родителями.
«Мы знаем, что одиннадцатого марта они никуда не уезжали. Их соседи видели. А двенадцатого марта, когда был прилет, там был хаос, люди бежали кто куда», - рассказала Нина.
После обстрелов она лично приходила в дом, где жила семья ее сестры, многоэтажка была частично разрушена и обгорела. Все вокруг суетились в панике, но своих родных Нина нигде так не нашла.
С тех пор о семье Толстокоровых не было никаких известий.
«Люди, я умоляю, помогите нам в поисках. Если вам какая-то информация известна, позвоните пожалуйста», - умоляет Нина.
Напомним, Ани Лорак, которая до сих пор молчит о войне, пригласили в разбомбленный россиянами Мариуполь.
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Кроме того, Politeka.net писала, что появилось видео встречи защитника "Азовстали"с семьей.