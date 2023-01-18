На данный момент официально известно о 18 жертвах, пишет Politeka.net.
«Трагедия в Броварах. Число жертв выросло. По состоянию на 10.30 – 18 погибших, в том числе 3 детей. Известно о 29 раненых, среди которых 15 детей. Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь», - сообщил глава КОВА Алексей Кулеба
На месте работают все оперативные службы.
Тем временем в Сети появились кадры на которых предположительно запечатлен момент перед крушение вертолета, на котором находилось 9 человек.
"Такого еще никто не видел": Украина переплюнула Пентагон, подробности
Слышны крики, все в огне: появились кадры с места падения вертолета под Киевом
Украинцы вышли на пикет возле разрушенной многоэтажки в Днепре: кадры с места
С полицейским на крыше: дикая погоня за нарушителем закончилась печальным финалом, видео
Спасти не удалось: внезапно оборвалась жизнь знаменитой певицы, первые подробности
Среди них, напомним – министр МВД Денис Монастырский, его заместитель Евгений Енин и госсекретарь Юрий Лубкович.
По словам очевидцев, «вертолет сделал три круга над "Форой", полетел в центр, начал резко снижаться, ударился, загорелся и все".
Согласно предварительной версии следствия, причиной авиакатастрофы в Броварах стала ошибка пилота. Вертолет летел в тумане и задел крышу детского сада.
Также среди версий трагедии – диверсия, неисправность техники и нарушения правил безопасности.
На новых фото, появившихся в Сети, видны обугленные стены детского сада, рядом с которым рухнул вертолет.
Как сообщалось ранее, на момент трагедии в детском саде находились дети и персонал.
Страшная авиакатастрофа в Броварах произошла утром 18 января.