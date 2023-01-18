Количество погибших в результате трагедии в Броварах продолжает расти.

На данный момент официально известно о 18 жертвах, пишет Politeka.net.

«Трагедия в Броварах. Число жертв выросло. По состоянию на 10.30 – 18 погибших, в том числе 3 детей. Известно о 29 раненых, среди которых 15 детей. Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь», - сообщил глава КОВА Алексей Кулеба

На месте работают все оперативные службы.

Тем временем в Сети появились кадры на которых предположительно запечатлен момент перед крушение вертолета, на котором находилось 9 человек.

Среди них, напомним – министр МВД Денис Монастырский, его заместитель Евгений Енин и госсекретарь Юрий Лубкович.

По словам очевидцев, «вертолет сделал три круга над "Форой", полетел в центр, начал резко снижаться, ударился, загорелся и все".

Согласно предварительной версии следствия, причиной авиакатастрофы в Броварах стала ошибка пилота. Вертолет летел в тумане и задел крышу детского сада.

Также среди версий трагедии – диверсия, неисправность техники и нарушения правил безопасности.

На новых фото, появившихся в Сети, видны обугленные стены детского сада, рядом с которым рухнул вертолет.

Как сообщалось ранее, на момент трагедии в детском саде находились дети и персонал.

Страшная авиакатастрофа в Броварах произошла утром 18 января.