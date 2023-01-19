Очевидцы сообщали, что взрыв прогремел в небе и от него затряслись окна в домах, как в самом Молодечно, так и в пригороде.

По данным мониторинговой группы «Беларускі Гаюн» в это время, а точнее в 10:59 (киевское время) над районом Молодечно у истребителя МиГ-31К ВКС РФ (RF-95194) произошло возгорание одного из двух двигателей, которое сопровождалось звуком взрыва — на деле же это был звук помпажа двигателя после возгорания.

В результате МиГ-31К ВКС РФ (RF-95194) экстренно завершил полет и вернулся на аэродром «Мачулищи».

«А теперь самое главное. Произошло возгорание двигателя у именно того МиГ-31К, который горел 25 декабря 2022 г. при попытке взлета с аэродрома в Мачулищах», - подчеркнули в «БГ».

Напомним, ранее в Украине была объявлена масштабная воздушная тревога. Вскоре стало известно, что в Беларуси взлетели МиГ-31К ВКС РФ.

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