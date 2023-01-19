В Ковеле на Волыни простились с военнослужащими Александром и Михаилом Куциками – отцом и сыном. Они погибли в один день – 16 января 2023-го.

Об этом сообщил городской голова Игорь Чайка.

В феврале 2022 года 26-летний Александр и его 48-летний отец Михаил вдвоем добровольцами пошли на войну. По словам мэра, младший из семьи с 2016-го по 2021 год служил по контракту. Воевал под Краматрском. У него была инвалидность II группы. Его отец Михаил в мирной жизни был предпринимателем.

После полномасштабного вторжения вместе они решили служить в одной из бригад ТРО. "Казалось бы вместе они сила. Защита друг другу. Но... Отец и сын сменили поле битвы. Теперь будут защищать нас с неба", - написал мэр.

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