Украинский военный с позывным "Шульц" продолжает защищать нашу границу вместе с собратьями.

Соответствующее видео пограничника обнародовал в Сети его товарищ.

Очевидно, теперь популярность "Шульца" на белорусском пропагандистском телевидении стала поводом для шуток его собратьев. Так, автор видео иронически сказал, что покажет подписчикам того же "грозу белорусов".

На видео видно, что украинские защитники едут на авто, а лицо "звезды" белорусской пропаганды остается прикрытым. Военный поздравил зрителей и с иронией повторил жест, на который так жаловалась белорусские пограничники.

Отметим, что учитывая текущую военную активность РФ в Беларуси, нападение оккупантов со стороны республики все еще возможно. К такому выводу пришли аналитики американского Института изучения войны. Хотя и не обязательно и не в ближайшие недели, отмечают эксперты.

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