Житель Днепра из огнестрельного оружия обстрелял детский дом семейного типа, в результате чего были повреждены окна и стены здания, а также автомобиль.



Об этом сообщает пресс- служба Национальной полиции Днепропетровской области.



По данным полиции, в доме того времени находились шестеро детей, о том никто из низ не пострадал.



"Полицейские выехали на место происшествия, собрали вещественные доказательства, опросили свидетелей и установили, что к преступлению причастен 38-летний мужчина, проживающий неподалеку", - сообщили в ведомстве.

В следующем, правонарушителя задержали и вручили письменное уведомление о подозрении в совершении уголовного правонарушения.



Мужчине избрали меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток без права внесения залога. Сейчас назначен ряд экспертиз, следствие продолжается.

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