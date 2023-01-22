Житель Днепра из огнестрельного оружия обстрелял детский дом семейного типа, в результате чего были повреждены окна и стены здания, а также автомобиль.
Об этом сообщает пресс- служба Национальной полиции Днепропетровской области.
По данным полиции, в доме того времени находились шестеро детей, о том никто из низ не пострадал.
"Полицейские выехали на место происшествия, собрали вещественные доказательства, опросили свидетелей и установили, что к преступлению причастен 38-летний мужчина, проживающий неподалеку", - сообщили в ведомстве.
В следующем, правонарушителя задержали и вручили письменное уведомление о подозрении в совершении уголовного правонарушения.
Мужчине избрали меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток без права внесения залога. Сейчас назначен ряд экспертиз, следствие продолжается.
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