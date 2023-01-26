Народного депутата "Слуги народа" Николай Тищенко, который во время полномасштабной войны в Украине отправился в Таиланд, уволят с должности заместителя председателя фракции, исключат из состава фракции и партии.
Об этом 26 января сообщил глава фракции "Слуга Народа" в Верховной Раде Украины Давид Арахамия.
"Вижу, что не все понимают, чем должны заниматься народные депутаты во время войны. Поэтому готовим ряд кадровых решений. 1. Увольнение Николая Тищенко с должности заместителя председателя фракции "Слуга Народа". 2. Созываем срочное заседание, чтобы исключить его из состава нашей 3. Обращаюсь к Елене Шуляк с просьбой исключить его из партии "Слуга Народа". Уверен, никому не нужно объяснять, за что. Надеюсь, после этого до всех окончательно дойдет, в чем заключается работа депутата воюющей страны", - написал он.
Информацию об освобождении от должности заместителя председателя фракции подтвердила спикер "СН" Юлия Палийчук.
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UPD. «Слуга народа» исключила Тищенко из партии. Об этом заявила Елена Шуляк.
"Руководствуясь положениями п.9.1.22 статьи 9 Устава Партии «Слуга народа», приняла решение об исключении народного депутата Николая Тищенко из Партии', - говорится в сообщении.
Накануне Тищенко заявил, что решил провести встречу в Таиланде, темой которой было бы "обсуждение вопросов улучшения взаимодействия с представителями украинской общины в Королевстве Таиланд".
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