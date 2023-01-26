Народного депутата "Слуги народа" Николай Тищенко, который во время полномасштабной войны в Украине отправился в Таиланд, уволят с должности заместителя председателя фракции, исключат из состава фракции и партии.

Об этом 26 января сообщил глава фракции "Слуга Народа" в Верховной Раде Украины Давид Арахамия.

"Вижу, что не все понимают, чем должны заниматься народные депутаты во время войны. Поэтому готовим ряд кадровых решений. 1. Увольнение Николая Тищенко с должности заместителя председателя фракции "Слуга Народа". 2. Созываем срочное заседание, чтобы исключить его из состава нашей 3. Обращаюсь к Елене Шуляк с просьбой исключить его из партии "Слуга Народа". Уверен, никому не нужно объяснять, за что. Надеюсь, после этого до всех окончательно дойдет, в чем заключается работа депутата воюющей страны", - написал он.

Информацию об освобождении от должности заместителя председателя фракции подтвердила спикер "СН" Юлия Палийчук.

UPD. «Слуга народа» исключила Тищенко из партии. Об этом заявила Елена Шуляк.

"Руководствуясь положениями п.9.1.22 статьи 9 Устава Партии «Слуга народа», приняла решение об исключении народного депутата Николая Тищенко из Партии', - говорится в сообщении.

Накануне Тищенко заявил, что решил провести встречу в Таиланде, темой которой было бы "обсуждение вопросов улучшения взаимодействия с представителями украинской общины в Королевстве Таиланд".

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