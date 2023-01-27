В Сети появилось страшное фото из города, в котором когда-то было много людей и счастья.

Как пишет Politeka.net, журналист Денис Казанский на своей странице в Facebook опубликовал фото руин того, что когда-то было многоэтажным жилым домом в Мариуполе.

«Мариуполь. Все, что осталось от многоэтажки», - подписал кадр Казанский.

На опубликованных фото можно увидеть, что там, где когда-то жили люди, теперь из груды обомков плит торчит лишь часть угловой стены.

«А сколько костей под теми обломками», «Ужас», «Ломизова. Дом напротив военкомата. Района там уже нет. Этот дом долго стоял коробкой, затем его достроили. Ну, а теперь вот. Узкий мир пришел к нам», «Спасибо, что фиксируете, хоть это трудно видеть, еще труднее понять. Но весь мир должен осознать, что такое русский мир», - комментируют в Сети пользователи.

Добавим, ранее стало известно, что в район временно оккупированного Мариуполя прибывают очередные мобилизованные россияне. Их расселяют в заброшенных пансионатах.

Об этом сообщил советник Мариупольского городского головы Петр Андрющенко.

«Очередное прибытие большого количества российских мобилизованных. Расселены по заброшенным пансионатам. В разговорах с местными говорят, что основная мотивация — деньги и льготные условия погашения ипотеки на московии», — сообщил Андрющенко.

Напомним, на днях в России горел храм, являющийся точной копией Владимирской церкви в резиденции президента-диктатора Владимира Путина на Валдае.

В Сети заговорили о каре небесной.

Ранее взрыв с последующим пожаром произошел под Москвой.

Также сообщалось, что россияне сожгли судно под флагом Турции в порту Херсона.