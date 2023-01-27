О нем, как пишет Politeka.net, сообщила спикер фракции Юлия Палийчук.

"По результатам внутрифракционного опроса, начатого накануне, принято решение исключить Тищенко Николая Николаевича из состава депутатской фракции политической партии "Слуга Народа", – написала Палийчук.

Напомним, ранее посольство Украины в Таиланде анонсировало встречу Николая Тищенко с «представителями украинской общины» 27 января «для обсуждения вопросов улучшения взаимодействия».

«Посольство приглашает вас на встречу с народным депутатом Украины 9-го созыва Николаем Тищенко для обсуждения вопросов улучшения взаимодействия с представителями украинской общины в Королевстве Таиланд», — говорилось в сообщении.

В тот же день, 26 января, Тищенко исключили из партии "Слуга народа", руководитель парламентской фракции СН Давид Арахамия уволил его с должности своего заместителя и анонсировал исключение из фракции.

Также напомним, что ранее Президент Украины Владимир Зеленский запретил госслужащим выезжать из Украины не с государственной целью.

На фоне скандала с Тищенко Зеленский напомнил об этом решении.

«К сожалению, вынужден это повторить для тех, кто плохо услышал. Любой выезд за границу государственных чиновников, народных депутатов, представителей местной власти и других лиц, уполномоченных на осуществление функций государства или местного самоуправления, любой их выезд за границу должен быть согласно соответствующему решению СНБО, которое вы все видели. Других выездов за границу должностных лиц или депутатов в военное время не будет. Я думаю, это справедливо", – сказал Зеленский в вечернем видеообращении 26 января.

Сам Тищенко, объяснял свою поездку в Таиланд "титаническим" трудом в азиатском регионе и заявил, что в командировке, но спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук сообщил, что не отправлял его в командировку.

«Как вообще можно было этого человека выбирать депутатом?», «Не прошел в Таиланде "Ревизор", «Уехал в Таиланд в один конец ...», «Давно пора было», «В другую партию трансфернется и всё», - обсуждажют пользователи соцсетей исключение Тищенко из парламентской фракции.

Напомним, ранее Валерий Залужный высказался о скандале с закупками еды в Минобороны.

Также Politeka.net писала, что названо вероятное направление нового российского наступления.

Кроме того, сообщалось, что министр обороны Алексей Резников заинтриговал хорошими новостями.