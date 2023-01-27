В Херсоне коллаборанты попытались вернуться на рабочие места на центральном рынке города, однако местные жители прогнали их.

Соответствующее видео опубликовал начальник пресс-службы Сил обороны Херсона Дмитрий Плетенчук в Facebook.

На видео видно, как люди окружили коллаборантов и начали возмущаться тем, что они пришли на центральный рынок. Люди в толпе начали вспоминать, как предатели хотели их отправить "на подвал".

Ситуация: местные коллаборанты попытались вернуться на свое рабочее место на центральном рынке города Херсона. Кажется, их сейчас будут бить этим рынком. Решили, что несколько месяцев деоккупации достаточно, чтобы их забыли. Не угадали”, – отметил Дмитрий Плетенчук.

"А они так свободно продолжают жить, на свободе, все как в 2014 году?";

"Молодые херсонцы!";

"И сидят, ничего и никого не боятся?";

"Не так случилось, как им думалось. Черти!";

"Пусть едут в своему пуйлу и живут и торгуют где-то на камчатке или на колыме, или в воркуте, или еще в каком-то мухосранске", - комментируют украинцы видео.

Напомним, некоторым украинцам, как оказалось, придется платить эконалог за пользование генераторами.

Также сообщалось, что гуманитарку для ВСУ разворовали в Киеве.

Кроме того, Politeka.net писала, что женщину, которая наживалась на пожертвованиях украинцев, отдали под суд