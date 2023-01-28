В результате ракетного удара войск РФ в субботу, 28 января, по Константиновке число раненых возросло до 14 человек.

Об этом сообщил в Фейсбуке глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

"Константиновка - город, относительно удаленный от линии фронта, однако все равно он постоянно страдает от вражеских ударов. Каждый, кто до сих пор остается в городе, подвергает себя смертельной опасности - россияне бьют по гражданским, потому что не способны бороться с украинской армией ", – подчеркнул Кириленко.

По предварительным данным, российские войска попали в жилищный сектор ракетой С-300.

В результате атаки погибли трое гражданских жителей: мужчины в возрасте 33 и 36 лет и 70-летняя женщина, переселенка из Бахмута.

Повреждены 4 многоквартирных дома, гостиница, гаражи и 7 гражданских автомобилей.

При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры осуществляется досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

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