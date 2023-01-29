Херсон несколько раз были обстреляны оккупантами, есть пострадавшие и погибшие.

Первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский опубликовал фото с места обстрела, на котором видны последствия обстрела.

Херсонская ОВА сообщила, что была обстреляна областная клиническая больница Херсона.

"Враг бредет по жилым кварталам города. На данный момент известно о многих пострадавших: раненых и погибших. Херсонцы, пройдите до ближайшего укрытия или оставайтесь дома, пользуясь правилом двух стен, и ни в коем случае не оставайтесь на улице", - сообщили в ОВА.









Армия России часто обстреливает Херсон, убивая мирных жителей и уничтожая дома. За минувшие сутки, 28 января, оккупанты 36 раз ударили по территории области по артиллерии, РСЗО, минометам и танкам.



Вчера враг обстрелял город Константиновку, были ранены 14 человек.

В результате атаки погибли трое гражданских жителей: мужчины в возрасте 33 и 36 лет и 70-летняя женщина, переселенка из Бахмута.

Повреждены 4 многоквартирных дома, гостиница, гаражи и 7 гражданских автомобилей.

Напомним, сделано важное заявление по мобилизации - кто нужен в первую очередь.

Также сообщалось, что подписан скандальный закон, который называли "кувалдой" – что изменится для тысяч украинцев.

Кроме того, Politeka.net писала, что вручение повестки чуть ли не закончилось трагедией.