С февраля на фронт отправились только два народных депутата Верховной Рады.
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Среди ушедших в ВСУ депутат Роман Лозинский это эксчлен партии "Голос", который по совместительству является матросом ССО ВСУ. Еще один нардеп Роман Костенко также из партии "Голос", который является полковником СБУ.
В 2022 году Костенко участвовал в обороне Николаева, а также в освобождении Снигиревки, входит в число "киборгов" – защитников Донецкого аэропорта.
По словам спикера ВР Руслана Стефанчука, "они фактически с первого дня ушли на фронт и очень эффективно работают и на фронте, и работают в Верховной Раде Украины. Они принимают участие в заседаниях как комитетов, так и Верховной Рады".
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Стефанчуку неизвестны случаи, когда на фронт отправлялись дети народных депутатов как молодого, так и старшего поколения.
"Что касается детей, мне таких не известно, пожалуй, в том числе потому, что у нас очень молодой состав Верховной Рады, у некоторых еще просто нет детей, у некоторых они еще очень мелкие. Что касается старшего поколения парламентариев, мне тоже таких случаев неизвестно", - рассказал Стефанчук.
Напомним, повестки нового образца начали раздавать украинцам: что изменилось, фото документа.
Также сообщалось, что вручение повестки чуть не закончилось трагедией.
Кроме того, Politeka.net писала, что скандал с питанием ВСУ не прошел зря.