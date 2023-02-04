С февраля на фронт отправились только два народных депутата Верховной Рады.

Об этом рассказал Руслан Стефанчук, спикер Верховной Рады в интервью во время национального телемарафона.

Среди ушедших в ВСУ депутат Роман Лозинский это эксчлен партии "Голос", который по совместительству является матросом ССО ВСУ. Еще один нардеп Роман Костенко также из партии "Голос", который является полковником СБУ.

В 2022 году Костенко участвовал в обороне Николаева, а также в освобождении Снигиревки, входит в число "киборгов" – защитников Донецкого аэропорта.

По словам спикера ВР Руслана Стефанчука, "они фактически с первого дня ушли на фронт и очень эффективно работают и на фронте, и работают в Верховной Раде Украины. Они принимают участие в заседаниях как комитетов, так и Верховной Рады".

Стефанчуку неизвестны случаи, когда на фронт отправлялись дети народных депутатов как молодого, так и старшего поколения.

"Что касается детей, мне таких не известно, пожалуй, в том числе потому, что у нас очень молодой состав Верховной Рады, у некоторых еще просто нет детей, у некоторых они еще очень мелкие. Что касается старшего поколения парламентариев, мне тоже таких случаев неизвестно", - рассказал Стефанчук.

Напомним, повестки нового образца начали раздавать украинцам: что изменилось, фото документа.

Также сообщалось, что вручение повестки чуть не закончилось трагедией.

Кроме того, Politeka.net писала, что скандал с питанием ВСУ не прошел зря.