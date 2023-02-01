СБУ обезвредила преступную организацию, под видом добробатов терроризировавшую киевлян.
Служба безопасности нейтрализовала транснациональную преступную организацию, которая терроризировала и запугивала жителей столичного региона и задержала ее организаторов.
Установлено, что группировка возглавляла криминальный авторитет по прозвищу «Леший», причастный к многочисленным рейдерским захватам столичных предприятий.
Также среди организаторов банды были двое российских граждан – выходцев из Северного Кавказа. Один из них находится под санкциями СНБО.
Их деятельность могла привести к дистабилизации криминогенной ситуации в столичном регионе в интересах агрессора.
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В Киеве злоумышленники действовали под видом двух добровольческих формирований.
По данным следствия, они систематически требовали деньги с местных предпринимателей, а в случае отказа применяли психологическое давление, насилие, уничтожали имущество и угрожали физической расправой.
Зафиксировано более 10 эпизодов поджога автомобилей и объектов недвижимости пострадавших, а также нанесения им тяжелых телесных повреждений с применением оружия.
Полученные деньги злоумышленники направляли в так называемый «общак», который на момент обыска составлял 354 тыс. долларов США.
Сотрудники СБУ задержали «Лешого», двух россиян и еще троих активных участников преступной организации во время «выбивания» ими 80 тыс. долларов США из местного предпринимателя.
Напомним, ранее стало известно об обысках у олигарха Игоря Коломойского.
Также сообщалось, что эксначальнику из Минобороны грозит до 8 лет.
Кроме того, Politeka.net писала об ужасах, которые творились в детском доме на Киевщине.