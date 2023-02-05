С утра 5 февраля российские оккупанты обстреляли центр Харькова.

Об этом сообщили глава ОВА Олег Синегубов и мэр города Игорь Терехов в Telegram.

Как сообщил Синегубов, ракета прилетела в центр города.

"Зафиксирован "прилет" в центральной части города. Предварительно ракета С-300", - сообщил глава ОВА.

По информации Терехова, в центр города в Киевском районе ударили две ракеты.



Сначала мэр города сообщил о пожаре в одном из жилых домов и одном пострадавшем человеке.

По состоянию на 9.40 количество жертв возросло. По словам Синегубова, уже известно о трех пострадавших: 54-летняя женщина и двое мужчин 51 и 55 лет.

Женщина госпитализирована с осколочными ранениями, мужчинам помощь оказали на месте.

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