Об этом в своем канале в Телеграмме сообщил городской голова Виталий Кличко.



"В Дарницком районе столицы раздался взрыв на территории бывшего завода. Под завалами могут находиться люди. Все службы следуют на место. Информация уточняется. Специалисты будут выяснять причины взрыва", - написал Кличко.



По предварительной информации, в результате взрыва на территории бывшего завода в Дарницком районе столицы один человек погиб, сообщил Кличко.

В Сети также появились кадры, которые, как утверждаются, сделаны на месте ЧП.

Напомним, в ночь на 26 января россияне атаковали Украину дронами-камикадзе "Шахед". А после россия массированно выпустила ракеты. Воздушная тревога была объявлена ​​во всех областях.

"Взрывы раздались в Днепровском районе столицы. Все службы следуют на место", - написал он в телеграмме.

О звуках взрывов в Киеве также сообщали корреспонденты BBC News Украина.

В КМВА заявили о падении части ракеты в Голосеевском районе, а мэр Киева отметил, что в результате попадания ракеты погиб один человек.