В ночь на 10 февраля в нескольких украинских городах раздались сильные взрывы.

Как пишет Politeka.net, вскоре после оглашения воздушной тревоги появились сообщения о взрывах в Запорожье, Харькове и Днепре.

Вскоре воздушное командование "Схід" сообщило о причине взрывов в городе Днепр – были сбиты вражеские дроны-камикадзе.

«Очень шумная ночь в Днепре, зато ничего не прилетело. Подробности позже.

А вот так пылают сбитые в полночь Шахеды. Держим строй, приближаем Победу! (орфография сохранена – ред.», – говорится в сообщении.

Ранее глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак предупредил о вероятной атаке иранских дронов-камикадзе по Украине.

Об этом чиновник написал в телеграмм-канале.

«По имеющимся данным, возможна атака дронами-камикадзе в направлении области. Прислушивайтесь к сигналам воздушной тревоги. Держитесь дальше от объектов критической инфраструктуры и других стратегических объектов…", - отмечал глава Днепропетровщины.

В свою очередь глава Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщил, что оккупанты нанесли удары по критической инфраструктуре.

«Зафиксировано около 10 взрывов. В неких районах перебои с электроэнергией. На местах взрывов уже работают экстренные службы. Информация о пострадавших и масштабах разрушений уточняется», - сообщил Синегубов.

О мощных взрывах также сообщали жители Запорожья.

«В некоторых районах города есть скачки напряжения… Это снова С300. Сейчас идет одна из сильнейших ракетных атак на Запорожье», - сообщалось в местных пабликах.

Впоследствии городские власти сообщили, что оккупанты устроили Запорожью массированную атаку.

"За час в городе зафиксировано 17 вражеских прилетов - это самое большое количество с начала полномасштабного вторжения. Уроды коварно атаковали объекты энергетической инфраструктуры. Информация о разрушениях и пострадавших уточняется. Это все, на что способна эта армия мразот - обстреливать спящий город и бить по нашей инфраструктуре. Но нас не сломать. Держимся", - написал секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев.

Напомним, у оккупантов большие потери, враг принимает экстренные меры.

Также сообщалось, что враг начал новое наступление.

Кроме того, Politeka.net писала о ракетном ударе по центру Харькова.