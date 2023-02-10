С утра 10 февраля оккупационные российские войска нанесли ракетный удар по Украине.

Были слышны взрывы в Киеве. Как сообщили в военной администрации – в Киевской области работает ПВО.



Виталий Кличко: "Обломки ракеты повредили авто и крышу частного дома в Голосеевском районе".

Также был нанесен удар по Харькову.

"Оккупанты нанесли ракетный удар по критической инфраструктуре Харькова - сегодня могут быть перебои со светом", - заявил мэр города Терехов.

Около 10 часов утра еще один удар по критической инфраструктуре Харькова, - мэр Игорь Терехов.

Также ракетный удар был произведен в других регионах страны.

Укрэнерго сообщает о попадании на нескольких объектах высоковольтной инфраструктуры в восточном и западном, южном регионах, что привело к перебоям с электроснабжением в некоторых областях.



В Ивано-Франковщине, Хмельницком и Винницкой области слышны звуки взрывов.

Напомним, вчера, в Киеве раздался мощный взрыв на территории завода.

В результате взрыва в одноэтажном складском помещении на территории бывшего завода произошло разрушение здания на площади 500 кв. м.