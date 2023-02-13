Наступление россиян уже началось и на разных направлениях они увеличивают интенсивность боевых действий.

Они постепенно давят на нас в разных направлениях и увеличивают интенсивность боевых действий. И это продолжается уже некоторое время, об этом пишет в колонке НВ военный корреспондент Андрей Цаплиенко.

“Думаю, что все же они не будут делать полномасштабное наступление на всем участке фронта, на всех 600 км суши, а будут искать наши слабые места – те локации, где они, как думают, смогут пробить нашу оборону. И на этих локациях постараются концентрировать значительные силы и пробивать”, - пишет Цаплиенко.

По его словам, наступление началось, но россияне постепенно накручивают, поднимают градус, активизируют боевые действия, пытаются прощупать наши слабые места. И вопрос в том, когда будет кульминация, когда и где будет этот их главный прорыв.

“И совершенно правы те, кто говорят, что россияне спешат к тому моменту, пока мы получим полный пакет помощи. Видите ли, у нас интересная картина происходит. Мы получаем большое количество номенклатуры западного оружия. Очень многое. Из разных стран, разные производители, разного типа техника — от достаточно старой, как пушки М101, которые использовались еще во времена Второй мировой, кстати, достаточно качественные и хорошие; к новейшей технике – таким системам как IRIS-T, которые у нас в Украине вообще впервые в реальных боевых действиях используются”, - пишет Цаплиенко.

По его словам, нам сейчас западной техники реально не хватает для того, чтобы провести какие-то эффективные контрнаступательные действия против такого бешеного нашествия россиян — солдат и техники. У нас прямо сейчас на оккупированной территории, я думаю, что находится не менее 300 тысяч русских солдат.

«Конечно, если мы получим достаточное количество качественной техники, если мы на эту технику посадим наших подготовленных солдат, имеющих опыт реальной войны, то наше качественное преимущество будет ключевым. И, конечно, русские это понимают. По крайней мере, их командиры не так глупы. И они спешат к тому моменту, пока мы не получим этот пакет помощи. Потому я думаю, что до конца марта будет кульминация”, - пишет Цаплиенко.

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