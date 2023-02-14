Войска россии нанесли ракетные удары по Краматорску и Константиновке.
Об этом сообщил в Telegram глава Донецкой областной государственной военной администрации Павел Кириленко.
"Два удара ракетами нанесли российские оккупанты по Константиновке и Краматорску. В Константиновке, по предварительным оперативным данным, ранили гражданского и повредили Дворец культуры, в котором сейчас работает центр выдачи гуманитарной помощи. В Краматорске – поразили помещение медицинского учреждения", – написал Кириленко.
Как сообщили жители Константиновки, ракета прилетела в центр города. Раньше в поврежденном ДК были кружки и секции для детей.
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«Там занимались дети. Были кружки и секции. Концерты проводили», - рассказывают местные жители.
В комментарии "Суспільному" заместитель начальника военной администрации Николай Терещенко уточнил, что ранение получил мужчина в Константиновке, который во время прилета ракеты проходил мимо Дворца культуры.
Напомним, ранее стало известно об особом оружии у ВСУ.
Также была названа главная цель нового "большого наступления" россиян на Украину.
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