В России вспыхнул очередной крупный пожар.

В Коломне в Московской области вспыхнул ангар на территории бывшего завода, сообщают пропагандистские СМИ.

Площадь пожара превысила 900 квадратных метров, от огня частично обрушились перекрытия между первым и вторым этажами здания.

Пожар тушат 100 человек и 29 единиц техники, кроме того, на место отправлено пожарный поезд.

Сообщается, что ранее в здании находился завод по ремонту железнодорожных вагонов.

Судя по карте, ангар находится напротив предприятия НПК „КБ машиностроения“, производящего вооружение и военную технику, в частности "Искандеры", а также снаряды для РСЗО и ПЗРК.

"Снова курят, где нельзя?", "Гойда!", "Мало", - комментируют кадры пользователи соцсетей.

Добавим, в ночь с 13 на 14 февраля в Москве загорелся автосервис. На месте возгорания были слышны взрывы – вероятно, это взрывались канистры с топливом.

Напомним, в Киеве среди многоэтажек прогремела стрельба.

Также сообщалось, что отдых на реке обернулся для семьи страшной трагедией.

Кроме того, Politeka.net писала о мощном взрыве в Киеве.