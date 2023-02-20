21 февраля, в православном календаре – день памяти святого пророка Захария Серповидца.
С 21 февраля крестьяне начинают готовить садовый инвентарь к работам в поле. В эту дату кропили крещенской водой телеги, лопаты и серпы. Серп вешали у входа в дом, чтобы он давал защиту от злых сил.
Этот день в народе считается не очень счастливым. 21 февраля не клюет рыба и плохо идет торговля. Также в этот день ослабляется здоровье и легко заболеть.
Что запрещено делать на Захария
- Пломбировать зубы и проводить хирургические операции. Такое лечение не пойдет на пользу.
- Завидовать кому-нибудь, иначе сглазить человека, а сглаз со временем к вам вернется.
- Долго смотреть в зеркало – можете навлечь беду.
- Планировать важные дела – особенно, если они связаны с деньгами.
Приметы 21 февраля
- Гром предвещает ветреную погоду весной и летом.
- Мороз – к быстрому приходу весны и потеплению.
- На деревьях иней – летом будет много меда.
- Собака в снегу валяется – жди тепла.
- Животные ведут себя неспокойно, будет снегопад или метель.
- Дуги или круги вокруг Луны – весна будет ранней.
Именины сегодня празднуют:
Александр, Андрей, Захар, Макар, Петр, Савва, Семен, Сергей, Степан, Федор, Гектор. Обязательно поздравьте близких и знакомых, которых так зовут.
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