21 февраля, в православном календаре – день памяти святого пророка Захария Серповидца.

С 21 февраля крестьяне начинают готовить садовый инвентарь к работам в поле. В эту дату кропили крещенской водой телеги, лопаты и серпы. Серп вешали у входа в дом, чтобы он давал защиту от злых сил.

Этот день в народе считается не очень счастливым. 21 февраля не клюет рыба и плохо идет торговля. Также в этот день ослабляется здоровье и легко заболеть.

Что запрещено делать на Захария

Пломбировать зубы и проводить хирургические операции. Такое лечение не пойдет на пользу.

Завидовать кому-нибудь, иначе сглазить человека, а сглаз со временем к вам вернется.

Долго смотреть в зеркало – можете навлечь беду.

Планировать важные дела – особенно, если они связаны с деньгами.

Приметы 21 февраля

Гром предвещает ветреную погоду весной и летом.

Мороз – к быстрому приходу весны и потеплению.

На деревьях иней – летом будет много меда.

Собака в снегу валяется – жди тепла.

Животные ведут себя неспокойно, будет снегопад или метель.

Дуги или круги вокруг Луны – весна будет ранней.

Именины сегодня празднуют:

Александр, Андрей, Захар, Макар, Петр, Савва, Семен, Сергей, Степан, Федор, Гектор. Обязательно поздравьте близких и знакомых, которых так зовут.

Ранее сообщалось, что Митрополиту УПЦ МП светит лишение свободы: что СБУ нашла у него во время обысков.