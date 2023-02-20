21 февраля, в православном календаре – день памяти святого пророка Захария Серповидца.

С 21 февраля крестьяне начинают готовить садовый инвентарь к работам в поле. В эту дату кропили крещенской водой телеги, лопаты и серпы. Серп вешали у входа в дом, чтобы он давал защиту от злых сил.

Этот день в народе считается не очень счастливым. 21 февраля не клюет рыба и плохо идет торговля. Также в этот день ослабляется здоровье и легко заболеть.

Что запрещено делать на Захария

  • Пломбировать зубы и проводить хирургические операции. Такое лечение не пойдет на пользу.
  • Завидовать кому-нибудь, иначе сглазить человека, а сглаз со временем к вам вернется.
  • Долго смотреть в зеркало – можете навлечь беду.
  • Планировать важные дела – особенно, если они связаны с деньгами.

Приметы 21 февраля

  • Гром предвещает ветреную погоду весной и летом.
  • Мороз – к быстрому приходу весны и потеплению.
  • На деревьях иней – летом будет много меда.
  • Собака в снегу валяется – жди тепла.
  • Животные ведут себя неспокойно, будет снегопад или метель.
  • Дуги или круги вокруг Луны – весна будет ранней.

Именины сегодня празднуют:

Александр, Андрей, Захар, Макар, Петр, Савва, Семен, Сергей, Степан, Федор, Гектор. Обязательно поздравьте близких и знакомых, которых так зовут.

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