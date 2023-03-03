Новорожденный мальчик остался без родителей и в первые же дни своей жизни.

Ребенка подбросили в Киевский городской центр перинатальной и репродуктивной медицины в "окно жизни" в первый день весны, сообщает ТСН.

Младенец был в грязных пеленках и завернут в грязное одеяло. Медики назвали его Романом.

Сейчас над колыбелькой Ромчика в реанимации вместо фамилии мамы или папы надпись "Окно жизни".

Когда он родился и кто его мама – неизвестно. Ребенок крошечный, весит всего два килограмма, но доношен. По мнению врачей, была задержка внутриутробного развития.

Несколько дней мальчик еще побудет в реанимации, впоследствии его переведут в дом малыша.

У мамы новорожденного есть еще два месяца, чтобы забрать его обратно, после проверок и ДНК-тестов. Но, к сожалению, статистика свидетельствует о том, что ушедшие за своими малышами больше не возвращаются.

Обсуждая событие, многие украинцы выразили уверенность, что осуждать мать малыша не надо, потому что, возможно, женщина находится в очень тяжелых жизненных условиях, а также отмечают, что все же ребенка положили в «окно» и тем самым сохранили ему жизнь.

«Очень жаль малютку, но уже хорошо, что положили в окно жизни, а не где-то на улице. Пусть найдутся любящие родители»,

«Главное, что не выбросила, не убила и не утопила, а окно жизни оно для этого и предназначено!»,

«Я бы сказала, что жалко малютки, но, возможно, ребенок находился в нерадивых условиях и потенциальной опасности! Возможно, его ждут любящие родители»,

«Нельзя судить, мама поступила так, потому что, наверное, считала, так будет лучше, там накормят и дадут крышу над головой. Неизвестно как жила мама, где, за какие средства, возможно, сейчас самая голодная и холодная... потому что за помощь не проживешь».

Напомним, дедушка тройняшек, родившихся в Чернигове в первый день вторжения, погиб.

Также сообщалось, что маленький Андрей в Черниговской области, спасаясь с родителями от обстрелов, стал сиротой.

Кроме того, Politeka.net писала о внезапной смерти мальчика на Тернопольщине.