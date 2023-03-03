В Твиттере обсуждают ситуацию, которая произошла в России.

Сообщается, что водитель якобы из-за неприятного запаха вытолкал пожилую женщину из общественного транспорта.

"Кондуктор что-то шепнула водителю, и он начал оскорблять бабушку, затем стянул за ноги с сиденья. Пассажиры заявили, что никого запаха они не почувствовали", - говорится в сообщении.

В комментариях к видео пользователи сети принялись обсуждать произошеднее. Многие возмущены тем, что никто из пассажиров даже не попытался защитить несчастную пенсионерку.

"И все настолько шокированы, что никто слова не сказал. Как хорошо, что смогли найти силы снять все это на телефон! (Сарказм)",

"Теперь все понимают кто такая Россия?",

"Что это за ужас?",

"Пропагадна годами воспитывала неучастие. Т. Е. Просходит п***ец. Люди понимают, что это п***ец. Но ничего не делают т.к. патерн воспитан на неучастие. Это единственный "успех" - пассивность",

"Все молча наблюдали, один снимал на телефон. Тут рассказывают много что ментам нельзя сопротивляться. Получается, и водителям тоже?", - пишут пользователи сети в комментариях.

В Хабаровском крае водитель автобуса вышвырнул из салона бабушку из-за неприятного запаха.

Кондуктор что-то шепнула водителю, и он начал оскорблять бабушку, затем стянул за ноги с сиденья.

Пассажиры заявили, что никого запаха они не почувствовали👵 pic.twitter.com/hGFYN6z9nc — ARSEN (@Ars7513) March 2, 2023

К слову, белорусским добровольцам отказали в гражданстве, украинцы возмущены: "Просто позорище".

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