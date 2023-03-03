Трагическое известие поступило с Ивано-Франковской области. Преждевременно ушел из жизни священник Богдан Волочий, который 34 года отслужил настоятелем храма «Зачатия Праведной Анной» в селе Луквица.
«К сожалению, словами трудно залечить на сердце страшную рану от потери, трудно найти слова утешения, когда останавливается сердце, однако светлые воспоминания об о.Богдане, честно и достойно прожившем свою жизнь, всегда будут сильнее смерти. В скорби и молитве низко опускаем головы. Пусть Господь даст родным сил пережить великое горе и примет душу усопшего в Царство Небесное. ВЕЧНАЯ и СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ», - написал на своей странице в Facebook Владимир Андрусов.
Украинцы в комментариях выражают соболезнования и делятся светлыми воспоминаниями об отце Богдане:
"Царство Небесное отцу Богдану, светлая память, очень добрый был священник. Соболезнования родным"
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"Очень жаль, чрезвычайно мудрый, честный был священник, и добрый человек 😢";
"Светлая память😭. Священник был от Бога. Помню его молитву, которую он нас научил, когда мы были еще маленькими детьми, а я научила своих детей этой молитве";
"Вечная и светлая память. Отец Богдан навсегда останется в наших сердцах";
"Вечная память о.Богдану, это был светлый человек, честный и справедливый, пусть ему земля будет пухом".
Напомним, священник УПЦ МП не разрешил отпеть Героя в храме.
Также сообщалось, когда закончится Великий пост.
Кроме того, Politeka.net писала, что в ПЦУ рассказали, почему важно молиться именно на украинском языке.