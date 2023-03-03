Российский автор ни разу публично не озвучивал свою позицию по поводу войны в Украине.

Тем не менее, многозначительными постами на своей странице в Instagram Нагиев дает понять, что он против военного вторжения России в Украину.

На новом видео Нагиев появился в куртке желтого цвета на фоне голубого неба.

"Весна. И надежда зажглась. Будьте уже счастливы. Улыбайтесь, не только при проверке на инсульт. Странное время, странная весна", - подписал актер видео.

Актер во время ролика молча смотрит в камеру под песню Михаила Круга "Весна опять пришла". Россияне и украинцы принялись обсуждать "посыл" Нагиева в комментариях.

"Мне кажется в такое время преступление молча улыбаться странной улыбкой, скажи прямо что думаешь! А так это трусость! Либо ты за Родину либо нет и третьего не дано! А вообще где твоя Родина Дмитрий Нагиев?", - пишет в комментариях, очевидно, россиянин.

Украинцы увидели на видео некий знак:

"вот эталон ума! говорит молча ! класс 🙌 особенно подбор цветов",

"Все будет добре❤💛💙💪Привет из Одессы ",

"Дмитрий, привет Вам из Днепра - Украина! От всей души огромное спасибо Вам за то, что Вы против войны в моей стране. За Вашу Человечность. И за Вашу смелость!!!",

"Красивое сочетание цветов: голубое небо 💙 и желтая куртка ",

"Вы - настоящий человек, настоящий мужчина. Справедливый, мудрый, добрый. И спасибо вам большое, что вы за правду 💙💛", - пишут в комментариях.

Напомним, артист похвастался, что сбежал из Украины, потому что имеет право на классную и комфортную жизнь: "Я свободный человек".

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