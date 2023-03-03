26-летний Николай Самойленко погиб в январе этого года. Он защищал Мариуполь и попал в плен вместе с двумя собратьями. Известно, что мужчины держали в Донецке.

Как вспоминает брат парня, в последний раз они виделись 24 февраля 2022-го. В это время Николай был на очередных учениях в Киеве.

"Он провел мне короткий инструктаж, передал вещи, обнял, улыбнулся и сказал, что все будет хорошо… Как он тогда ошибался", — вспоминает Александр Самойленко.

Николай прорывался в Мариуполь - здесь у него были собратья. 2 марта Самойленко и еще два его товарища, выполняя боевое задание, попали во вражескую засаду и их взяли в плен.

Семья пыталась узнать хоть какую-то информацию о парне, подавала заявления, потратила на это много времени и сил. Все отвечали, что все хорошо, ведь Николай с собратьями есть в списках на обмен и скоро бойцов освободят.

«Несколько раз брат выходил на связь, держался бодро, всегда говорил, что жив-здоров и не падал духом! Его держали в СИЗО г. Донецк, в нечеловеческих условиях, хуже концлагеря, в подвальном помещении, в голоде и холоде… Потом полгода тишины, он перестал звонить, мы его потеряли», — рассказывает брат Николая.

О том, что парень погиб в плену, родные узнали от начальника Николая. По ту сторону трубки раздалось «У меня плохие новости».

Николай умер 19 января 2023 «от менингита». Новость сообщили на 40 день после смерти парня. Никакой информации о месте захоронения у родных нет.

«Я не могу забрать тело своего маленького брата и по-человечески его похоронить… Он не заслуживал такой смерти, светлого и доброго человека не было и не будет в моей жизни», — говорит родной брат парня.

Брат Николая сегодня просит всех, кто может помочь возвращению тела Николая, и всех пленных. Известно, что его собратья живы, но в критическом состоянии, поэтому родные погибшего допускают, если ничего не делать, их родным также придут «плохие новости».

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