Девушка около пяти часов с котом провела под обломками здания и чудом осталась живой.
Квартира девушки разрушена полностью, также пропали ее питомцы - девушка надеется найти их живыми.
Об этом девушка Екатерина рассказала в сторис на своей странице в Instagram.
"Так выглядит один из героев в моей жизни", - подписала Екатерина фото с парнем, который, вероятно, нашел одного из ее питомцев.
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"Яка чудова новина. Чекаємо щоб тепер ще Борю знайшли",
"Я така рада, що знайшовся 🥹 тримаєм кулачки ще за одного котика",
"Котик знайшовся живий 🥺🙏🙏 хоч би й другого знайти",
"Реву не можу спинитися",
"всю ніч про ваших котиків думала! яке щастя",
"я також про них думаю постійно!!! Та прошу Бога про допомогу в пошуках третього котика! 🙏🙏🙏 молюся про те, щоб був живий!", - пишуть українці слова підтримки у коментарях.
Напомним, разбор завалов на месте разрушенной многоэтажки в Запорожье продолжается.
На месте попадания вражеской ракеты работают спасатели, волонтеры и коммунальщики.
В больнице остаются трое пострадавших.
В Главном управленим Нацполиции в Запорожской области сообщили, что без вести пропавшими считаются 10 человек: 6 женщин, 3 мужчин и 1 ребенок.
К слову, ранее стало известно, что возросло количество жертв ракетного удара по жилому дому в Запорожье.
Также сообщалось, что россияне сменили тактику в районе Бахмута.
Кроме того, Politeka.net опубликовала страшные последствия новых российских ударов по Донецкой области.