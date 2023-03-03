Девушка около пяти часов с котом провела под обломками здания и чудом осталась живой.

Квартира девушки разрушена полностью, также пропали ее питомцы - девушка надеется найти их живыми.

Об этом девушка Екатерина рассказала в сторис на своей странице в Instagram.

"Так выглядит один из героев в моей жизни", - подписала Екатерина фото с парнем, который, вероятно, нашел одного из ее питомцев.

"Яка чудова новина. Чекаємо щоб тепер ще Борю знайшли",

"Я така рада, що знайшовся 🥹 тримаєм кулачки ще за одного котика",

"Котик знайшовся живий 🥺🙏🙏 хоч би й другого знайти",

"Реву не можу спинитися",

"всю ніч про ваших котиків думала! яке щастя",

"я також про них думаю постійно!!! Та прошу Бога про допомогу в пошуках третього котика! 🙏🙏🙏 молюся про те, щоб був живий!", - пишуть українці слова підтримки у коментарях.

Напомним, разбор завалов на месте разрушенной многоэтажки в Запорожье продолжается.

На месте попадания вражеской ракеты работают спасатели, волонтеры и коммунальщики.

В больнице остаются трое пострадавших.

В Главном управленим Нацполиции в Запорожской области сообщили, что без вести пропавшими считаются 10 человек: 6 женщин, 3 мужчин и 1 ребенок.

К слову, ранее стало известно, что возросло количество жертв ракетного удара по жилому дому в Запорожье.

Также сообщалось, что россияне сменили тактику в районе Бахмута.

Кроме того, Politeka.net опубликовала страшные последствия новых российских ударов по Донецкой области.