По данным Укргидрометцентра, днем ​​в субботу, 4 марта, в Украине, кроме южной части, ожидают порывы ветра 15-20 м/с. Объявлен I уровень опасности, желтый. Такие погодные условия могут привести к усложнению работы энергетики, коммунального хозяйства и нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.

Во время сильного ветра необходимо держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

Синоптик Наталья Диденко прогнозирует , что 4 марта в большинстве областей Украины будет преобладать сухая ветреная погода, только в северных областях пройдет небольшой мокрый снег. Температура воздуха будет днем ​​+3+7 градусов, на юге и Закарпатье +6+11 градусов.

"5 марта незначительные осадки вместе с холодным атмосферным фронтом пересекут нашу территорию с севера, запада, пройдут через центральные области, захватят восточную часть к югу. Но все это будет происходить ночью и утром. Уже днем ​​в воскресенье в Украине существенных осадков не ожидается. А вот температура воздуха в тылу этого холодного атмосферного фронта снизится – днем ​​всего +1+4 градуса, в Крыму до +6+8 градусов", — добавила синоптик.

В Киеве в субботу будет сильный западный ветер. Возможен небольшой мокрый снег, максимальная температура воздуха +5 градусов. В воскресенье, 5 марта, в столице ветер сменится северо-западный и немного утихнет. Но похолодает – днем ​​+2,+3 градуса. Без существенных осадков.

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