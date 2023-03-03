Как сообщает Politeka.net, пострадавших может оказаться еще больше, ведь следствие продолжается, устанавливаются все лица, которые могут быть причастны к схеме, а также пострадавшие.
Известно, что житель Кривого Рога, завладел личными данными военнослужащего ВСУ, пропавшего без вести во время боев. Используя электронно-вычислительную технику и дубликат сим-карты, подлец оформил на имя военнослужащего кредит.
«В дальнейшем он перевел денежные средства на свои банковские счета и несколько раз рассчитался через терминалы», - рассказали в Офисе Генерального прокурора.
Мужчина также снимал деньги и распоряжался ими по собственному усмотрению.
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По предварительным данным, таким способом мужчина оформил денежные ссуды, используя данные около 20 пропавших защитников, а общая сумма кредитов составляет более 2 млн грн.
У подозреваемого прошли обыски, в ходе которых была изъята компьютерная техника, мобильные телефоны, сим-карты мобильных операторов связи, банковские карты и денежные средства.
Также у негодяя нашли гранату. Сейчас мужчина задержан, ему объявлено о подозрении по фактам мошенничества и незаконного обращения с боеприпасами ( ч. 3 ст. 190 ч. 1 ст. 263 УК Украины).
Напомним, украинским защитникам подсунули опасную еду.
Кроме того Politeka.net писала, что украинца отправили воевать на передовую после 5 дней подготовки.
Также Politeka.net писала, что должностные лица прикарманили миллион на обустройстве укрытий.