Как сообщает пресс-служба СБУ, в Шосткинском районе Сумской области, который негласно сотрудничал с ФСБ РФ.
По данным следствия, протоиерей собирал информацию о дислокации Сил обороны на Сумщине, прежде всего, координаты мест базирования командных пунктов и составов с артиллерийским вооружением ВСУ.
Священник объезжал пограничную местность и скрыто фиксировал на камеру украинские объекты.
Эту информацию он планировал использовать для проведения прицельных ракетных и артиллерийских ударов, а также диверсий.
Также настоятель УПЦ МП собирал персональные данные руководителей местных органов власти и правоохранителей.
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По данным следствия, протоиерея завербовал кадровый сотрудник управления ФСБ в Брянской области в сентябре прошлого года.
В поле зрения российской спецслужбы попал из-за своих прокремлевских взглядов, которые он провозглашал среди местных.
Для коммуникации с агрессором использовал анонимные мессенджеры.
Сотрудники СБУ задержали злоумышленника на попытке передачи агрессору закрытых сведений о должностных лицах местных военных администраций.
Ему сообщили о подозрении по ч.2 ст.111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).
По решению суда злоумышленнику избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
Напомним, во Львове мошенники ограбили находившегося на лечении защитника: отобрали даже обувь и куртку.
Также сообщалось, что руководителя благотворительного фонда осудили за коррупцию: "требовал 600 тысяч за...".
Кроме того, Politeka.net мошенники "собирали" деньги для защитников, представляясь должностными лицами: присвоить более 3 млн. человек.