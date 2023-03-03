СБУ разоблачила еще одного вражеского агента, им оказался настоятель одного из храмов Украинской православной церкви Московского патриархата.

Как сообщает пресс-служба СБУ, в Шосткинском районе Сумской области, который негласно сотрудничал с ФСБ РФ.

По данным следствия, протоиерей собирал информацию о дислокации Сил обороны на Сумщине, прежде всего, координаты мест базирования командных пунктов и составов с артиллерийским вооружением ВСУ.

Священник объезжал пограничную местность и скрыто фиксировал на камеру украинские объекты.

Эту информацию он планировал использовать для проведения прицельных ракетных и артиллерийских ударов, а также диверсий.

Также настоятель УПЦ МП собирал персональные данные руководителей местных органов власти и правоохранителей.

По данным следствия, протоиерея завербовал кадровый сотрудник управления ФСБ в Брянской области в сентябре прошлого года.

В поле зрения российской спецслужбы попал из-за своих прокремлевских взглядов, которые он провозглашал среди местных.

Для коммуникации с агрессором использовал анонимные мессенджеры.

Сотрудники СБУ задержали злоумышленника на попытке передачи агрессору закрытых сведений о должностных лицах местных военных администраций.

Ему сообщили о подозрении по ч.2 ст.111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).

По решению суда злоумышленнику избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, во Львове мошенники ограбили находившегося на лечении защитника: отобрали даже обувь и куртку.

Также сообщалось, что руководителя благотворительного фонда осудили за коррупцию: "требовал 600 тысяч за...".

Кроме того, Politeka.net мошенники "собирали" деньги для защитников, представляясь должностными лицами: присвоить более 3 млн. человек.