Киберполицейские разоблачили 18-летнего парня, который онлайн заключил кредиты на жительницу Черкасс.
Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП в Черкасской области.
К работникам отдела противодействия киберпреступлениям в Черкасской области обратилась жительница Черкасс. Пенсионерка рассказала, что ее стали беспокоить коллекторские организации и потребовать уплатить 52 тысячи гривен за кредиты, которые она не брала.
Правоохранители установили 18-летнего парня, причастного к мошенническим действиям. Мужчина от имени пенсионерки создал учетную запись в программе дистанционного банковского обслуживания и под ее именем подал онлайн заявки в учреждения, которые в сети предоставляют макрокредиты. В результате было заключено шесть кредитных договоров, по которым фигурант присвоил деньги.
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Во время проведения обыска по месту жительства злоумышленника полицейские обнаружили вещественные доказательства, подтверждающие причастность мужчины к содеянному.
В результате черкащанину сообщили о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины, а именно: ч. 3 ст. 190 и ч. 1 ст. 361. За такие преступления предусмотрено наказание от 3 до 8 лет лишения свободы.
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