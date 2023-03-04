Киберполицейские разоблачили 18-летнего парня, который онлайн заключил кредиты на жительницу Черкасс.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП в Черкасской области.

К работникам отдела противодействия киберпреступлениям в Черкасской области обратилась жительница Черкасс. Пенсионерка рассказала, что ее стали беспокоить коллекторские организации и потребовать уплатить 52 тысячи гривен за кредиты, которые она не брала.

Правоохранители установили 18-летнего парня, причастного к мошенническим действиям. Мужчина от имени пенсионерки создал учетную запись в программе дистанционного банковского обслуживания и под ее именем подал онлайн заявки в учреждения, которые в сети предоставляют макрокредиты. В результате было заключено шесть кредитных договоров, по которым фигурант присвоил деньги.

Во время проведения обыска по месту жительства злоумышленника полицейские обнаружили вещественные доказательства, подтверждающие причастность мужчины к содеянному.

В результате черкащанину сообщили о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины, а именно: ч. 3 ст. 190 и ч. 1 ст. 361. За такие преступления предусмотрено наказание от 3 до 8 лет лишения свободы.

Напомним, украинским защитникам подсунули опасную еду.

Кроме того Politeka.net писала, что украинца отправили воевать на передовую после 5 дней подготовки.

Также Politeka.net писала, что должностные лица прикарманили миллион на обустройстве укрытий.