Внезапно скончался известный украинский продюсер Владислав Ляшенко. Ему стало плохо на работе, прямо во время встречи с клиентами. Продюсеру было всего 54 года. Об этом сообщил генеральный директор Concert.ua Дмитрий Феликсов.
"Я отказываюсь в это верить, еще 50 минут назад ты писал мне смс… Влада больше нет. Просто стало плохо на работе, когда встречался с клиентом", – написал Феликсов на своей странице в Facebook.
Владислав Ляшенко работал арт-директором киевского клуба Bel Etage Music Hall. Коллеги также рассказали об этой трагической утрате.
"Не стало нашего коллеги и друга! Влад Ляшенко — известный промоутер, продюсер и автор многих проектов, соучредитель лейбла "ІншаМузика", артдиректор концертной площадки Bingo, клуба Monterey, директор Bel Etage Music Hall, в котором он успешно провел три сезона, несмотря на Covid и войну. Влад ушел из жизни внезапно, прямо во время экскурсии арендатора по Bel Etage. Сочувствуем близким и родным. Наши мысли сейчас с ними", — говорится в сообщении.
Валерий Залужный рассказал украинцам о трагедии: "Вечная память…"
На Украину надвигается опасность: объявлено предупреждение, в каких регионах будет хуже всего
Последствия ужасают: россияне ударили по многоэтажкам и жилым кварталам
Артист похвастался, что сбежал из Украины, потому что имеет право на классную и комфортную жизнь: "Я свободный человек"
8 марта и Пасха: украинцам дали окончательный ответ, кто может рассчитывать на выходной
Точную причину смерти Владислава Ляшенко пока не сообщают.
Кроме того, Влад был основателем альтернативной премии Best Ukrainian Metal Act – первой и единственной премии металл-музыки в Украине.
Напомним, ранее стало известно, что оборвалась жизнь актрисы, сыгравшей Уэнсдей Аддамс - названа причина.
Также сообщалось, что трагически оборвалась жизнь известной украинской красавицы: тело обнаружили в ванной.
Кроме того Politeka.net писала о кончине знаменитого украинца, которого называли человеком-эпохой.