Внезапно скончался известный украинский продюсер Владислав Ляшенко. Ему стало плохо на работе, прямо во время встречи с клиентами. Продюсеру было всего 54 года. Об этом сообщил генеральный директор Concert.ua Дмитрий Феликсов.

"Я отказываюсь в это верить, еще 50 минут назад ты писал мне смс… Влада больше нет. Просто стало плохо на работе, когда встречался с клиентом", – написал Феликсов на своей странице в Facebook.

Владислав Ляшенко работал арт-директором киевского клуба Bel Etage Music Hall. Коллеги также рассказали об этой трагической утрате.

"Не стало нашего коллеги и друга! Влад Ляшенко — известный промоутер, продюсер и автор многих проектов, соучредитель лейбла "ІншаМузика", артдиректор концертной площадки Bingo, клуба Monterey, директор Bel Etage Music Hall, в котором он успешно провел три сезона, несмотря на Covid и войну. Влад ушел из жизни внезапно, прямо во время экскурсии арендатора по Bel Etage. Сочувствуем близким и родным. Наши мысли сейчас с ними", — говорится в сообщении.

Точную причину смерти Владислава Ляшенко пока не сообщают.

Кроме того, Влад был основателем альтернативной премии Best Ukrainian Metal Act – первой и единственной премии металл-музыки в Украине.

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