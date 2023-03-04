В ночь на 4 марта жуткое ДТП произошло на автодороге вблизи села Ковалевка Кременчугского района Полтавской области. В результате аварии погибли три человека.
Как сообщили в пресс-службе ГСЧС, прибывшие по вызову спасатели потушили пожар и с помощью гидравлического инструмента деблокировали из изуродованного автомобиля тела погибших. Причины и обстоятельства аварии устанавливают правоохранители.
"По предварительной версии следствия, автомобиль Skoda на закруглении дороги выехал за пределы проезжей части и столкнулся с деревом. После столкновения автомобиль загорелся. После ликвидации пожара следственно-оперативная группа полиции обнаружила в салоне автомобиля обгоревшие тела трех человек. В настоящее время личности погибших устанавливаются", - рассказали в полиции.
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Кроме того, сообщается, что 4 марта, около 11:20, в Полтавской области произошло еще одно ДТП, в результате которого травмирован ребенок.
По предварительной версии следствия, автомобиль "Опель-Корса", под управлением 29-летнего жителя Миргородского района, совершил наезд на 8-летнюю местную девочку. Травмированный ребенок госпитализирован в больницу.
Напомним, ранее стало известно, что россияне изменили тактику в районе Бахмута.
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