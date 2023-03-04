Умер американский актер Том Сайзмор, который обрел популярность благодаря роля в фильмах "Спасти рядового Райана" и "Черный ястреб".

18 февраля Том Сайзмор потерял сознание и упал в своем доме в Лос-Анджелесе. Обследование показало, что у актера произошел инсульт в результате разрыва аневризмы головного мозга. С того времени он находился в коме. 3 марта родные приняли решение отключить актера от системы жизнеобеспечения. В момент смерти рядом с ним были его 17-летние сыновья-близнецы и брат.

«Я глубоко опустошен потерей моего старшего брата Тома. Для меня он был больше, чем жизнь. Он повлиял на меня больше, чем кто-либо, кого я знаю. Он был талантлив, любвеобилен, щедр и мог бесконечно развлекать всех вокруг своим остроумием и умением рассказывать истории. Я опустошен и всегда буду скучать по нему", — говорится в заявлении брата покойного, также актера Пола Сайзмора.

Том Сайзмор прославился в 90-х годах. Всего в его фильмографии 251 роль. Однако карьере актера мешали многочисленные скандалы - у него были серьезные проблемы с запрещенными веществам и судимости за домашнее насилие.

В 1997 году Сейзмора арестовали по подозрению в нападении на жену, актрису и теннисистку Мейв Куинлан. В 2003 году его приговорили к шести месяцам тюремного заключения за избиение своей подруги Хайди Флейсс. Позже он еще несколько раз попадал в тюрьму за нарушение условий испытательного срока.

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