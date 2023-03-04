В Ровенской области чиновнцу, которую поймали на взятке от военнообязанного, избрали меру пресечения.
Как сообщили в ГУНП Ровенщины , в обмен на 2 тысячи долларов женщина должна была посодействовать в непризове мужчины на военную службу.
Заседание Ровенского городского суда прошло сегодня, 4 марта.
Вчера злоумышленницы сообщили о подозрении.
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Следователи направили ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Впрочем, его удовлетворили частично: суд избрал подозреваемый ночной домашний арест.
Чиновнику может грозить до 10 лет заключения.
Напомним, в Украине есть категории, которые освобождаются от военной службы, получая "белый билет", но есть нюанс.
А еще Politeka сообщала, что работа военкоматов изменится: в Минобороны анонсировали реформы, что известно.
Как сообщила пресс-служба ведомства на совещании были подняты вопросы относительно соблюдения прав лиц, призываемых по мобилизации, что необходимо оптимизировать в работе и что нужно сделать, чтобы прийти к этому.
Также Politeka писала, что мобилизованный из Ивано-Франковской области отказался воевать: мобилизованный получил срок из-за невыполнения приказа.