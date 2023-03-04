В Ровенской области чиновнцу, которую поймали на взятке от военнообязанного, избрали меру пресечения.

Как сообщили в ГУНП Ровенщины , в обмен на 2 тысячи долларов женщина должна была посодействовать в непризове мужчины на военную службу.

Заседание Ровенского городского суда прошло сегодня, 4 марта.

Вчера злоумышленницы сообщили о подозрении.

Следователи направили ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Впрочем, его удовлетворили частично: суд избрал подозреваемый ночной домашний арест.

Чиновнику может грозить до 10 лет заключения.

Напомним, в Украине есть категории, которые освобождаются от военной службы, получая "белый билет", но есть нюанс.

А еще Politeka сообщала, что работа военкоматов изменится: в Минобороны анонсировали реформы, что известно.

Как сообщила пресс-служба ведомства на совещании были подняты вопросы относительно соблюдения прав лиц, призываемых по мобилизации, что необходимо оптимизировать в работе и что нужно сделать, чтобы прийти к этому.

Также Politeka писала, что мобилизованный из Ивано-Франковской области отказался воевать: мобилизованный получил срок из-за невыполнения приказа.