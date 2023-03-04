Фотографию награды Ксюша Манекен опубликовала на своей странице в Instagram.
Оксана Волощук, известная как Ксюша Манекен, получила награду Главного управления разведки Минобороны Украины – медаль «При содействии военной разведке Украины» ІІ степени.
Медаль модель получила еще в октябре 2022 года, но показала ее только после состоявшейся в Офисе президента встречи, где обсуждались вопросы информационной войны и мотивации населения.
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Девушка практически сразу получила множество негативных комментариев в сети. В соцсети возмущены тем, что власти наградили Волощук, называя ее «эскортницей» и распространяя обнаженные фотографии с ее инстаграмм-страницы.
Модель ответила тем, что они очерняют не столько ее, сколько наградившее ее правительство.
"Боже, где я живу?",
"Испанский стыд". Так осквернить дежавные знаки отличия еще надо уметь
Может уже достаточно позорить наше государство",
"Сколько девушек воюет на фронте сколько волонтеры, а этим за какие такие заслуги??"
"Не завидуйте",
"Так что в окопах, оставшихся без рук, ног медали не заслужили, а вот эта дама это серьезная разведка",
"Награды получают те люди, которые их не заслуживают", - пишут украинцы в сети.
Напомним, скандал разразился из-за 90-летней преподавательницы в украинском вузе: студенты отказываются посещать пары.
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