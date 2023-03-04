Украинская модель получила медаль за содействие военной разведке - в сети вспыхнул скандал.

Фотографию награды Ксюша Манекен опубликовала на своей странице в Instagram.

Оксана Волощук, известная как Ксюша Манекен, получила награду Главного управления разведки Минобороны Украины – медаль «При содействии военной разведке Украины» ІІ степени.

Медаль модель получила еще в октябре 2022 года, но показала ее только после состоявшейся в Офисе президента встречи, где обсуждались вопросы информационной войны и мотивации населения.

Девушка практически сразу получила множество негативных комментариев в сети. В соцсети возмущены тем, что власти наградили Волощук, называя ее «эскортницей» и распространяя обнаженные фотографии с ее инстаграмм-страницы.

Модель ответила тем, что они очерняют не столько ее, сколько наградившее ее правительство.

"Боже, где я живу?",

"Испанский стыд". Так осквернить дежавные знаки отличия еще надо уметь

Может уже достаточно позорить наше государство",

"Сколько девушек воюет на фронте сколько волонтеры, а этим за какие такие заслуги??"

"Не завидуйте",

"Так что в окопах, оставшихся без рук, ног медали не заслужили, а вот эта дама это серьезная разведка",

"Награды получают те люди, которые их не заслуживают", - пишут украинцы в сети.

Напомним, скандал разразился из-за 90-летней преподавательницы в украинском вузе: студенты отказываются посещать пары.

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