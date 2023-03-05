Испанская полиция задержала группу преступников, которые грабили украинских беженцев, и нашла у них украденные вещи и деньги на сумму более 1 миллиона евро.
Состав группировки включал как украинцев, так и россиян, и они выбирали украинских беженцев как своих жертв, потому что те часто имели сбережения и ценности с собой.
По меньшей мере семь случаев ограбления произошли в провинциях Аликанте и Мурсия на средиземноморском побережье Испании. Преступники устанавливали трекеры на машинах своих жертв, чтобы изучать их распорядок дня и определить, когда они покидают дома.
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Среди украденного имущества были коллекция марок, драгоценности и компьютеры. В группе было семеро украинцев и трое россиян. Общая сумма возвращенных денег и вещей составила 1,25 миллиона евро.
Известно, на данный момент удалось найти и вернуть владельцам вещи и наличные деньги на общую сумму 1,25 млн евро (или около 1,32 млн долларов). Также грабители успели украсть коллекцию марок стоимостью около полумиллиона евро.
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