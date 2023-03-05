На видео россиянки жалуются, что мобилизованные РФ с 1439 полка отправили на штурм и они оказались в окружении, передает "Астра".
После нескольких дней в такой ситуации иркутские "мобики" смогли выйти на связь с родными и рассказали, что находятся в окружении под постоянным обстрелом, без воды и еды.
По словам россиянок, командование запрещает военным покидать позиции и не оказывает поддержки.
Валерий Залужный рассказал украинцам о трагедии: "Вечная память…"
"Мы выбрали…": Коляденко неожиданно воссоединился с Ириной Билык ради важной миссии
Зарплаты украинцам обновили: кому начислят больше 30 тысяч, а кто получит 9 568 гривен
"Россияне уничтожаются": планы Кремля рушатся, перелом в Бахмуте близок
Андре Тан показал украинкам, как стильно носить обыкновенное худи: "Это будет очень хороший образ"
"Уже есть раненые и погибшие, которых даже нет возможности унести с поля боя! Спасти тех, кого еще можно спасти", - обратились женщины к российскому диктатору.
"Он ваших мужей и сыновей послал насмерть. А вы в этом состоянии поклоняетесь",
"Спасти? Послал на убийство..",
"С мечом пришли от меча и сдох**те",
"Для начала нужно было подумать куда они идут и зачем. Они думавшие прогуляются, убивают людей и домой- нет не так оно было и будет, будете сд**ать, потому что мы на своей земле!",
"Какого черта они поперлись в Украину??", - пишут в комментариях пользователи сети.
Кстати, в российской Туве семьи "мобика" отблагодарили унизительным подарком: "Дали пачку пельменей и...".
Кроме того, сообщалось, что вдов мобилизованных из "ЛДНР" отблагодарили шубы: позорный фотоотчет.
Также Politeka.net писала, что в Москве жены "мобиков" собрались возле Минобороны России: "Что ваши мужики забыли в Украине?"