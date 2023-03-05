Жены "мобиков" из Иркутской области записали видеообращение с мольбами спасти их мужчин.

На видео россиянки жалуются, что мобилизованные РФ с 1439 полка отправили на штурм и они оказались в окружении, передает "Астра".

После нескольких дней в такой ситуации иркутские "мобики" смогли выйти на связь с родными и рассказали, что находятся в окружении под постоянным обстрелом, без воды и еды.

По словам россиянок, командование запрещает военным покидать позиции и не оказывает поддержки.

"Уже есть раненые и погибшие, которых даже нет возможности унести с поля боя! Спасти тех, кого еще можно спасти", - обратились женщины к российскому диктатору.

"Он ваших мужей и сыновей послал насмерть. А вы в этом состоянии поклоняетесь",

"Спасти? Послал на убийство..",

"С мечом пришли от меча и сдох**те",

"Для начала нужно было подумать куда они идут и зачем. Они думавшие прогуляются, убивают людей и домой- нет не так оно было и будет, будете сд**ать, потому что мы на своей земле!",

"Какого черта они поперлись в Украину??", - пишут в комментариях пользователи сети.

Кстати, в российской Туве семьи "мобика" отблагодарили унизительным подарком: "Дали пачку пельменей и...".

Кроме того, сообщалось, что вдов мобилизованных из "ЛДНР" отблагодарили шубы: позорный фотоотчет.

Также Politeka.net писала, что в Москве жены "мобиков" собрались возле Минобороны России: "Что ваши мужики забыли в Украине?"