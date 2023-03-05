Как сообщает телеканал TVN24, в Украину должны были доставить десять автомобилей – шесть санитарных и четыре пикапа.
В субботу утром машины скорой помощи должны были отправиться в Украину в колонне фонда "Сила будущего". Скорая предназначалась для одной из больниц Харькова, города, который находится под постоянными обстрелами российской армии.
"Мы не можем остаться равнодушными к потребностям больницы, которая ждала эту скорую", — сообщают благотворители.
После пожара колонна уменьшилась до четырех карет скорой помощи и двух пикапов.
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К счастью, вторая часть транспорта, а это: два грузовика с медицинским оборудованием не пострадали и поехали в украинские больницы.
4 марта в городе Радлуве на юго-востоке Польши полиция задержала мужчину, подозреваемого в умышленном поджоге транспортных средств.
По подозрению в поджоге задержан 35-летний мужчина. Все подробности инцидента выясняет местная полиция.
Напомним, украинец устроил погром в Польше: кадры с места и подробности инцидента.
Ранее сообщалось о мобилизации украинцев в Польше: появилась официальная оговорка и разъяснение правил.
Также сообщалось, что в Польше 17-летний украинец упал с крыши – он работал на строительстве нелегально.