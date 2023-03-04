Россиянин не сошелся политическими взглядами с соседом.

Как сообщает российский телеграмм-канал Baza, борт летел из Казани в Дубай.

Однако, из-за пьяных выходок россиянина неожиданно самолет изменил маршрут и сел в Самаре.

Один из подвыпивших мужчин "сцепился" с соседом по поводу политической ситуации в мире.

"По словам пассажиров, один из подвыпивших мужчин схлестнулся с соседом по поводу сложной ситуации в мире, но переусердствовал с аргументацией и начал буянить. В итоге его утихомирили, хотя легче от этого никому не стало — из-за дебошира самолёт вместо Дубая перенаправили в Самару", - говорится в сообщении.

Когда мужчину выводили из салона, он выкрикивал: "Я – русский! Я – русский!".

В результате его усмирили, но, самолет пришлось на должности в Самаре. На "политического эксперта" там составили административный протокол.

"Кто их на борт берет?",

"Счастливые...улыбающиеся... свободно путешествуют. А наши украинцы мечтают, чтобы ракеты не падали",

""Дикари!",

"зачем было сажать целый самолет, закрыли где-то в багажном отделении до конца полета и все)", - пишут украинцы в комментариях.

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