Как сообщает российский телеграмм-канал Baza, борт летел из Казани в Дубай.
Однако, из-за пьяных выходок россиянина неожиданно самолет изменил маршрут и сел в Самаре.
Один из подвыпивших мужчин "сцепился" с соседом по поводу политической ситуации в мире.
"По словам пассажиров, один из подвыпивших мужчин схлестнулся с соседом по поводу сложной ситуации в мире, но переусердствовал с аргументацией и начал буянить. В итоге его утихомирили, хотя легче от этого никому не стало — из-за дебошира самолёт вместо Дубая перенаправили в Самару", - говорится в сообщении.
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Когда мужчину выводили из салона, он выкрикивал: "Я – русский! Я – русский!".
В результате его усмирили, но, самолет пришлось на должности в Самаре. На "политического эксперта" там составили административный протокол.
"Кто их на борт берет?",
"Счастливые...улыбающиеся... свободно путешествуют. А наши украинцы мечтают, чтобы ракеты не падали",
""Дикари!",
"зачем было сажать целый самолет, закрыли где-то в багажном отделении до конца полета и все)", - пишут украинцы в комментариях.
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