Боксер Василий Ломаченко, который сейчас находится в США, где готовится к бою за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе (до 61,2 кг) против американца Дэвина Хейни, вляпался в новый скандал.

Ломаченко посетил турнир UFC 285 в Лас-Вегасе, где сфотографировался с российским бойцом смешанных единоборств Исламом Махачевым. Эпизод с общим фото попал на видео, опубликованное на официальной странице UFC в Twitter.

Ислам Махачев является чемпионом UFC в легком весе, хорошим приятелем главаря Чечни Рамзана Кадырова и поддерживает войну рф против Украины.

Вопиющий случай в своем Telegram-канале прокомментировал активист Сергей Стерненко.

"Пока у нас здесь война, Вася Ломаченко летает в США поразвлечься и пообниматься с россиянами. Имея разрешение на выезд за границу, Ломаченко улетел в Штаты, чтобы посмотреть чемпионат UFC — бои в смешанном стиле. Во время одного из перерывов Ломаченко подошел к россиянину Исламу Махачеву, приобнял его и сделал совместное фото. Махачев поддерживает агрессию своего свинарника против Украины. Собственно, Ломаченко поддерживает эту агрессию тоже. Больше наглости Ломаченко меня удивляет только отсутствие реакции со стороны СБУ. Это абсолютное издевательство над нацией, которая борется за свое существование, и максимальное пренебрежение ко всем жертвам этой войны", — написал он.

Напомним, Василий Ломаченко разочаровал очередной выходкой.

Как сообщала Politeka, украинцы массово желают Ломаченко поражения в новом бою.

Также Politeka писала, что Василий Ломаченко похвалился службой с митрополитом УПЦ МП, попавшим под санкции.