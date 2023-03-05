Отец и сын, Олег и Никита Хомюки с первых дней полномасштабного вторжения рф пошли добровольцами защищать наше государство. Но 3 марта пришло трагическое известие: они отдали свои жизни в боях за Бахмут. Об этом сообщил брат и дядя погибших, также военнослужащий Юрий Самсон.

"Война сегодня очень больно и коварно ударила по нашей семье. Защищая родную землю от россиян в обороне Бахмута, погибли мой родной брат Олег Хомюк и его сын, мой племянник, Никита Хомюк. Добровольцы с первых дней полномасштабного вторжения, вместе служили, в одно мгновение вместе и погибли", - написал Юрий Самсон.

Родственник погибших опубликовал последнее общее фото с Олегом и Никитой. Оно было сделано еще летом прошлого года, когда все они втроем защищали Николаевскую область.

"Это наша последняя общая фотография - лето, Николаевщина. Улыбаемся, чтобы прислать маме и бабушке, как доказательство хорошего победного настроения... Имел честь служить вместе. Мы прошли немало военных дорог, но отныне ваш, мои родные, путь проходит в Ирий. Держите небо с достоинством, как вы всегда несли военную службу на земле. Светлая память, дорогие братик и племянник. Эта печаль навечно", — добавил брат Олега и дядя Никиты.

Точные обстоятельства гибели Героев пока не известны. О дате и месте прощания будет сообщено позже.

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