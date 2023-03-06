На фронте погибла молодая военная Татьяна Фесенко с позывным "Мурка", пишет Politeka.net.

О трагедии сообщила волонтер Юлия Кухова.

«БОЛЬ.......НЕВЫНОСИМАЯ.... Моя звездочка, моя дорогая, частичка наша, наша родная! Люблю безгранично. Вечная память, Танюшечка... Моя Мурка.....моя...моя...моя...... Вечная память...», - написала Кухова на своей странице в Facebook.

Татьяна служила вместе со своим мужем Владимиром.

На своей странице в соцсети мужчина опубликовал щемящее фото с их свадьбы.

«Брат... не имею слов чтобы тебя успокоить ни какие соболезнования не помогут и боль не сделают меньше. Мне, как и тебе - очень тяжело», «Брат, прими соболезнования», «Братик, вечная память нашей сестре, которая отдала свою жизнь за наше будущее, и за нашу Украину, горжусь что имел такую ​​честь служить с таким человеком! Мурка всегда с нами», «Как так, «малая», жить еще жить. Нет слов…», - выражают соболезнования украинцы.

Без матери осталась маленькая девочка – дочь Татьяны и Владимира.

Напомним, ранее появились новые подробности из Бахмута.

Также сообщалось, что у Валерия Залужного спрогнозировали, когда может закончиться война.

Кроме того, Politeka.net писала об бежавшем из страны украинском артисте, заявившем, что реализует свое право на хорошую жизнь.