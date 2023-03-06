Секретаря горсовета Запорожья Анатолия Куртева обвинили в отказе помочь с расселением людям из разрушенного оккупантами дома.

Об этом, как пишет Politeka.net, рассказала жительница разрушенного дома. По ее словам, Куртев сообщил людям, которым удалось выжить, что помочь им он не может.

«Рассказываю о расселении наших граждан. Здесь был Куртев и сказал всем: у меня город переполнен переселенцами, селить вас негде. Ищите себе жилье среди своих родственников, близких, ваших друзей. Я помочь ничем не могу. Вот и все друзья, вот такая помощь. И куда идти выжившим людям я не знаю», - рассказала женщина на фоне руин своего дома.

Люди сейчас в отчаянии, потому что некоторым реально некуда идти.

Добавим, сам Куртев все опровергает. Мол, женщину, которая записала видео, он никогда не видел и вообще за все время с момента атаки с просьбой о переселении к власти обратился только один человек, и ему сразу же предоставили жилье в модульном городке.

«И все, кто и дальше будут обращаться с такими просьбами, обязательно получат крышу над головой», - заверил мэр Запорожья.

Слова женщины Куртей назвал ложью и пригласил ее в горсовет на встречу с жителями дома

"И мы вместе найдем ответы и закроем все вышеназванные вопросы", - сказал мэр.

Подчеркнем, 6 марта в Запорожье объявлен День траура по погибшим от вражеского ракетного удара, который произошел 2 марта.

Новая атака унесла жизни 13 невинных людей. Среди жертв – молодая семья и 8-месячный ребенок.

Напомним, Украина пережила новую масштабную атаку дронами.

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