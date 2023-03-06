Украина прощается с Героями, отдавшими свою жизнь в борьбе за свободу и независимость Родины.

Так стало известно, что от рук российских захватчиков погиб белоцерковский воин Максим Войта, пишет Politeka.net.



Защитнику было всего 23 года. Максим Войта родился 4 февраля 2000 года, являлся водителем отделения пулеметного взвода воинской части А7092.

Жизнь защитника оборвалась 23 февраля в районе н. п. Берховка Бахмутского района Донецкой области.

Воина похоронили на Аллее Славы в Белой Церкви.

Также стало известно о гибели волонтера и парамедикине 93-й бригады «Холодный Яр» Яны (Яра) Рыхлицкой.

Скорая, в которой ехала девушка, попала под обстрел. Об этом сообщили родные и друзья Яны в соцсетях.

До войны Яна работала в IT, а после полномасштабного вторжения стала волонтером, помогала гражданским и военным. Впоследствии девушка добровольно вступила в ряды ВСУ, была медиком в стабилизационном пункте Бахмута.

«Стабилизационный пункт – это место, где раненых, вытащив из поля боя, перевязывают и готовят к долгой дороге к медикам. Чтобы дожили. Поток раненых, который был на Бахмуте, я даже постичь не могу. Но когда я спросила «как они», (Яна – ред.) отписала: «пока весело, целые». За несколько часов до того, как их медицинский эвакуационный автомобиль попал под обстрел», – написала подруга волонтерки Татьяна Зенарт на своей странице в Facebook.

Украинцы выражают родным и близким погибших соболезнования и верят, что за каждого защитника будет месть:

«Боль навсегда»,

«Боже, сколько боли… как с этим жить родителям… Вечная память Героям… Низкий поклон родителям…»,

«Боже… сколько еще… боль….».

Также люди отмечают, что в то время, когда одни погибают, других волнует скандал, разразившийся после нового награждения ГУР.

«Максим Войта… Сегодня его похоронили на Аллее Славы в моей родной Белой Церкви в полдень. Погиб героически под Бахмутом... 23.02.2023... В тот же день погиб еще один юноша из Белой Церкви, Ковзаленко Юрий, и чин похорон был в три часа... ему не исполнилось и 23 лет...Я стояла возле могилы....смотрела в эти красивые глаза молодого парня с портрета, хотелось кричать...

А потом прочла о Яне.. Яны не стало. "Светлый ангел бойцов", боевой медик Яна Рыхлицкая погибла при эвакуации раненого..Девчонка... Прекрасная, светлая девчонка... Им бы жить и жить... Максу -23 года, Яне было 29 лет... Проклятая война! », - написала одна из пользовательниц Facebook, моля Бога о силе, выдержк, решительности и мужестве, чтобы отомстить.

«Светлая память. А ФБ гудит о какой-то козе-экскортнице, или блоггерше, на фото с чупа-чупсом во рту, которую наградил Буданов ... Два мира .... Болит », - отметила женщина.

Напомним, ранее также стало известно, что оборвалась жизнь очень храброй украинки.

Кроме того, Politeka.net писала, что женщина, выжившая в результате атаки врага по жилому дому в Запорожье, рассказала, как людей бросили на произвол судьбы.

Также Politeka.net писала о новых подробностях из Бахмута.